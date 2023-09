Superbonus, la Cila può salvare la cessione di Luca De Stefani

Con la circolare 27/E l'Agenzia delle Entrate ammette la possibilità che la comunicazione ordinaria congeli le vecchie regole sul trasferimento delle agevolazioni









Via libera alle Cila ordinarie presentate prima del 1° giugno 2021, per evitare lo stop alle cessioni o agli «sconti in fattura» del superbonus. Il chiarimento è contenuto nella circolare 7 settembre 2023, n.27/E. Nel documento, oltre a dare indicazioni sulla remissione in bonis in scadenza il prossimo 30 novembre (si veda Il Sole 24 Ore di ieri), sono state chiarite anche le condizioni per evitare la stretta per il bonus «box auto costruzione» e per gli Iacp, le cooperative, le Onlus, le Odv e le...