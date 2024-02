Superbonus, la coda dei lavori 2023 porta il contatore a 107 miliardi

Il contatore del superbonus non si ferma. Al contrario: anziché arrestarsi, procede al ritmo (parecchio sostenuto) che aveva caratterizzato gli ultimi mesi del 2023. E totalizza a gennaio altri 4,3 miliardi di investimenti ammessi a detrazione, quasi tutti in edifici condominiali. Il dato arriva dall’ultimo report (con dati al 31 gennaio 2024) di Enea, l’agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.

Il totale aggiornato arriva, così, a quota 107 miliardi...