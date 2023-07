Superbonus, il codice errato è ininfluente se non incide sull'imposta di Giorgio Confente

La domanda del lettore e la risposta dell'esperto









La domanda del lettore: Nell'ambito di lavori in un condominio agevolati con il superbonus 110%, un'impresa, che installa impianti idraulici, ha stipulato, nel 2022, due contratti di subappalto nei confronti di altri subappaltatori. Il primo contratto consisteva nella fornitura e posa in opera di pompe di calore, mentre il secondo consisteva nella fornitura di manodopera su materiali acquistati dall'altro subappaltatore.

In entrambi i contratti è stato applicato, nei confronti del cliente, il reverse...