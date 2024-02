Superbonus, come funziona il differente pagamento nel 2023 e nel 2024

La domanda del lettore: Si consideri un intervento, sulla base dell’articolo 119 del Dl 34/2020, di un milione di euro complessivi, così strutturato:

- il primo Sal (stato avanzamento lavori) con spese per 300.000 euro, presentato a giugno 2022;

- il secondo Sal con spese per ulteriori 300.000 euro, presentato a giugno 2023;

- la fine lavori per 400.000 euro, che sarà presentata a febbraio 2024, comprendente 350.000 euro per lavori eseguiti e fatturati entro dicembre 2023 e i residui 50.000 euro ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi