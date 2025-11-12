Superbonus, concluso il 96,3% dei lavori per 118,2 miliardi
Dati Enea al 31 ottobre: investimento medio di 608mila euro per i condomini e di 117mila euro per gli edifici unifamiliari
Il 96,3% dei lavori realizzati per un totale degli investimenti di 118,2 miliardi, con un onere per lo Stato per le detrazioni maturate per i lavori conclusi pari a 127,919 miliardi.
L’Enea ha pubblicato i dati sull’utilizzo del superbonus 110% aggiornati al 31 ottobre 2025. Gli edifici condominiali che hanno usufruito delle agevolazioni fiscali per i lavori di riqualificazione edilizia sono 138.719 (pari al 27%) per un totale di 79,72 miliardi di opere realizzate ammesse a detrazione (pari al 95%). ...