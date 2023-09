Superbonus, nei condomìni 12 miliardi di lavori da completare di Giuseppe Latour e Giovanni Parente

Il Governo studia una nuova stretta sull’agevolazione e sulle cessioni dei credit ma restano almeno 20mila cantieri ancora aperti









Impalcature montate, cartelli che dichiarano l’avvio dei lavori e cantieri al rallentatore o, qualche volta, addirittura fermi. È una scena frequente, in queste settimane, in qualsiasi città italiana. Una scena che trova la sua spiegazione nell’ultimo rapporto Enea sul superbonus. A fine luglio i lavori condominiali, ancora da realizzare e in coda per accedere alla maxi agevolazione, ammontavano a 11,8 miliardi di euro.

Mentre il Governo accende un faro sui costi eccessivi del superbonus e sulle prospettive...