Superbonus, così il doppio visto di conformità legato agli interventi trainanti e agli interventi trainati di Marco Zandonà

La domanda del lettore e la risposta dell'esperto









La domanda del lettore: Agganciandosi a lavori agevolati con il 110% effettuati dal condominio (cappotto energetico, tetto e altro), un condomino effettua interventi (in edilizia libera) di sostituzione degli infissi e della caldaia nell'alloggio di proprietà. Per questi lavori, egli fruirà delle detrazioni a credito di imposta, sul proprio modello 730, fino a capienza (in qualità di lavoratore dipendente), con bonifici parlanti, effettuati su emissione di fatture nel 2022 e nel 2023. Il professionista...