Superbonus in dieci anni: contribuenti al bivio già nel modello 730/2023 di Giorgio Gavelli

Link utili Fornitori e acquirenti dei crediti, opzione diretta sulla piattaforma

La scelta andrà indicata nel 2024: ora è importante non inserire alcuna rata. Ma prolungare la detrazione richiede programmazione e confligge con le sostitutive









In attesa che il mercato dei crediti derivanti dai bonus edilizi riprenda la sua potenzialità, dopo gli aggiustamenti del Dl 11/2023 e in previsione delle nuove piattaforme da tempo annunciate, c'è molto interesse sulle disposizioni con cui lo stesso decreto introduce nuove opzioni per allungare nel tempo la fruizione dell'agevolazione e – di conseguenza – ridurre le possibilità di perdita per inutilizzo.Tuttavia, si tende a confondere le due diverse fattispecie previste, che si differenziano nettamente...