Superbonus e abusi, la Sovrintendenza non può fare contestazioni

La Sovrintendenza, nel dare un’autorizzazione paesaggistica in zona vincolata, non può contestare vizi di illegittimità urbanistica di un immobile, come la presenza di abusi in facciata. Questa competenza, infatti, è propria dell’attività dei Comuni: solo gli uffici comunali possono verificare e contestare la presenza di abusi edilizi. A spiegarlo è il Tar di Salerno, con la sentenza 246, pronunciata il 1° marzo del 2024.

Il caso riguarda un condominio in costiera amalfitana (per l’esattezza, a Minori...