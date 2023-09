Superbonus e altri sconti, per il limite di spesa il conteggio è annuale di Luca De Stefani

Con la fine dei lavori agevolati con il 110% molti contribuenti stanno programmando di presentare un nuovo titolo edilizio









Con la fine dei lavori agevolati con il superbonus del 110%, molti contribuenti stanno programmando di presentare un nuovo titolo edilizio per beneficiare di altri bonus edili minori per nuovi interventi. In questo caso, è vero che spettano nuovi limiti di spesa. Attenzione, però: per tutti i bonus edili, se c’è un intervento nuovo, spetta un ulteriore limite di spesa, ma va rispettato, comunque, il limite nello stesso anno (anche per il superbonus, Dre del Piemonte n. 901-349/2022).

In particolare...