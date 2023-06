Superbonus: Enea, ultimato l'80,8% dei lavori per 62,3 miliardi. Condomini a quota 72% di Alessandro Lerbini

L'80,8% di lavori realizzati per un totale di investimenti per opere concluse (ammesse a detrazione) di 62,3 miliardi. I dati nazionali sul Super Ecobonus 110% dell'Enea, aggiornati al 31 maggio, mostrano un andamento dei cantieri più spedito per le villette rispetto ai condomini.



A livello nazionale sono 411.871 gli edifici interessati da interventi con superbonus per un valore di investimenti ammessi a detrazione di 77 miliardi. L'onere a carico dello Stato al momento è di 68,1 miliardi. I condomini...