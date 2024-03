Superbonus, a febbraio ancora 7 miliardi di detrazioni

Altri sette miliardi di euro. Per portare il totale delle detrazioni maturate, nell’ambito del superbonus, a quota 114 miliardi di euro. È quanto dice l’ultimo report Enea sulla maxi-agevolazione, relativo a febbraio, pubblicato ieri come di consueto dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.

La corsa dello sconto fiscale non sembra, insomma, arrestarsi anche nel 2024. Va fatta, però, una precisazione: per depositare le asseverazioni relative al ...