Superbonus, il fondo indigenti potrà coprire le spese con bonifici sostenuti fino a ottobre 2023 di M. Mo. e G. Pa.

Per redditi non superiori a 15mila euro. La domanda telematica andrà presentata all’agenzia delle Entrate









Il fondo indigenti da 20 milioni per il superbonus potrà coprire le spese con bonifici sostenuti dal 1° gennaio al 31 ottobre 2023. La domanda telematica andrà presentata all’agenzia delle Entrate e la quota spettante sarà determinata in base al rapporto tra le risorse disponibili e quelle richieste attraverso le istanze. Saranno necessari tre requisiti: reddito di riferimento determinato attraverso i coefficienti del quoziente familiare introdotto per il superbonus non superiore a 15mila euro; titolarità...