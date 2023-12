Superbonus, con il sal straordinario

L’operazione Sal straordinario consentirebbe di mantenere nel 2023, salvandole dalla percentuale di agevolazione più bassa, circa due miliardi di spese. E avrebbe il pregio, vitale per il ministero dell’Economia, di non intaccare i saldi di bilancio del 2024, già molto precari, spostando invece costi sul 2023.

Gira attorno a questi numeri l’operazione che il Governo sta valutando di imbastire in questi ultimi giorni dell’anno, con un decreto che potrebbe approdare in Cdm, in parallelo al Milleproroghe...