Superbonus, per le frodi arriva il conto anche ai condòmini
A fine anno l’agevolazione va in pensione ma resta una coda di recuperi a pioggia da parte delle Entrate
Il superbonus non chiuderà la sua travagliata storia a fine anno. Mandata in archivio la stagione delle agevolazioni fiscali, resterà una coda lunga di contenziosi, irregolarità varie e recuperi a pioggia da parte dell’agenzia delle Entrate.Le frodi sui bonus edilizi, dopo avere interessato gli uffici dell’amministrazione finanziaria e i reparti della Gdf (si veda l’altro articolo in pagina), rischiano così di travolgere anche i condomini.
In caso di cantieri non completati, irregolarità nelle asseverazioni...