Superbonus, a marzo gli oneri per lo Stato sopra 80 miliardi di M.Fr.

Nel terzo mese del 2023 presentate 18.851 asseverazioni per poco più di 5,5 miliardi di euro di investimenti ammessi a detrazione









Gli investimenti totali ammessi a detrazione per il Superbonus al 110% a marzo hanno superato 72,7 miliardi per un totale di detrazioni a carico dello Stato che, alla fine dei lavori, sarà di oltre 80 miliardi (80,026). Si legge nel report mensile dell'Enea relativo a tutto il mese di marzo 2023. Per lavori già conclusi la cifra ammessa a detrazione ammonta a più di 63,8 miliardi. Le asseverazioni in totale sono state 403.809. I lavori riguardano 59.223 condomini, 231.440 edifici unifamiliari, 113...