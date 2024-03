Superbonus, non stimabile l’impatto sul sommerso

L’impatto del superbonus sul contrasto all’economia sommersa non è misurabile. È quanto ha spiegato ieri il ministero dell’Economia, attraverso la sottosegretaria Lucia Albano, in risposta a un quesito in commissione Finanze alla Camera, posto da Emiliano Fenu (M5s), che chiedeva proprio di stimare l’impatto della maxi-agevolazione sull’andamento positivo verificatosi nel recupero dell’evasione nel corso del 2020 e del 2021.

Il quesito partiva da una serie di dati ripresi dall’ultima relazione sull...