Superbonus, proposta dell'Ance: aliquota doppia e mutui verdi di Giuseppe Latour

L'associazione costruttori lancia la sua ipotesi di rimodulazione: gli sconti diventano due (70% e 100%)









Due livelli di sconto (70% per tutti e 100% solo per gli incapienti). Incentivi concentrati sui lavori di riqualificazione, sia sismica che energetica, di interi edifici, per i quali andranno ripristinati cessione del credito e sconto in fattura. Attivazione di un fondo di garanzia per l’erogazione di mutui verdi, che andranno a coprire la quota di spese non agevolata. E sconti anche per le unifamiliari, ma solo se destinate ad abitazione principale.

L’Ance, l’associazione nazionale dei costruttori...