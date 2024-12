Superbonus: ripartizione decennale delle spese 2022

Se il superbonus non è stato indicato nel modello dichiarativo per il 2022, oggi è ancora possibile presentare il modello Redditi 2023 per il 2022, integrativo «a favore», con la detrazione ripartita ordinariamente in quattroquote, relativamente ad alcuni interventi (a scelta del contribuente) e il modello Redditi 2024 per il 2023, integrativo, con la detrazione ripartita in dieci quote, per gli altri interventi, grazie all’opzione dell’articolo 119, comma 8-quinquies, del Dl 34/2020.

