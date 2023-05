Superbonus, lo spalmacrediti a 10 anni dà la priorità agli importi tracciabili di Giuseppe Latour e Giovanni Parente

Le rate con maggiori restrizioni alla circolazione potranno essere allungate in via prioritaria dai contribuenti. Le regole per l'applicazione del nuovo meccanismo cambiano a seconda dell'anno della quota di sconto e della tipologia di bonus









Spalmacrediti prioritario per le rate con maggiori restrizioni di circolazione. Sarà, infatti, prima allungata la vita dei crediti tracciabili e, poi, quella dei crediti "non tracciabili" con meno opzioni di cedibilità. È questo uno dei principi fissati dall'agenzia delle Entrate con il manuale che regola le nuove funzionalità della piattaforma per la cessione dei crediti, pubblicato all'inizio della settimana.



Le categorie di crediti

Il vademecum spiega che «se nel plafond dei crediti compensabili...