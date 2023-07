Superbonus, verifica su acquisto abitazione principale anche a fine lavori di Giuseppe Latour

Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate su un caso che riguarda villette e abitazionei unifamiliari











La verifica sul requisito dell'abitazione principale può essere effettuata anche alla fine dei lavori. A chiarirlo è l'interpello n. 377/2023, pubblicati ieri dall'agenzia delle Entrate, che esamina uno dei paletti introdotti per il 2023 sugli investimenti che accedono al 90% su villette e abitazioni unifamiliari. Il riferimento per le Entrate è la circolare n. 13/E che, poche settimane fa, ha chiarito già molti dubbi su come vada interpretato il concetto di abitazione principale. Per l'interpello...