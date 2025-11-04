Svimez: sulla coesione un taglio di 2,4 miliardi
«La manovra rischia di far perdere slancio al Sud ma resta la spinta del Pnrr»
Tra i numeri a sorpresa del disegno di legge di bilancio c’è sicuramente la riduzione del Fondo sviluppo e coesione (Fsc) per un totale di 2,4 miliardi di euro. Lo mette in evidenza la Svimez, l’associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, in un’analisi delle misure della manovra che hanno impatti sull’economia del Sud. L’articolo 129 (si veda Il Sole 24 Ore del 21 ottobre) dispone il versamento all’entrata del bilancio, per il miglioramento dei saldi di finanza pubblica, di 1,1 miliardi...
Nullo l’avviso Imu che non motiva il mancato riconoscimento dell’esenzione per gli alloggi sociali
di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel