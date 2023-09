Tar Marche: sì all'accesso ai sistemi di videosorveglianza urbana di Amedeo Di Filippo

Link utili Tar Marche, Ancona, Sezione II, sentenza del 4 settembre 2023, n. 538 Marche

Chi ha subito lesioni in un sinistro stradale ha diritto di accedere alle immagini registrate e conservate dalla Polizia locale









Sussiste in capo al soggetto che ha subito lesioni in un sinistro stradale il diritto di accedere alle immagini registrate e conservate dalla Polizia locale in sistemi di videosorveglianza urbana, qualora utili a tutelare i propri interessi giuridici. Lo afferma il Tar Marche con la sentenza n. 538/2023.

Il ricorso

Il ricorrente è stato coinvolto in un incidente, nel quale ha riportato lesioni, e la Polizia Locale ha ricostruito l'accaduto, in assenza di testimoni oculari, anche sulla base del video...