Tari, fabbisogni standard aggiornati: possibile ritocco delle tariffe 2026

Pubblicate le nuove linee guida per l’applicazione dei fabbisogni standard nella determinazione del piano economico finanziario della Tari per il prossimo quadriennio

di Luigi Lovecchio

Pubblicate dal dipartimento delle Finanze le nuove linee guida per l’applicazione dei fabbisogni standard nella determinazione del piano economico finanziario della Tari per il quadriennio 2026 - 2029.

Il meccanismo

In base all’articolo 1, comma 653, legge 147/2013, ai fini della determinazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani da finanziare ...

