Tari, quota fissa sempre dovuta anche per i contribuenti con solo rifiuti speciali

In materia di Tari anche se il contribuente produce esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o, comunque, non assimilati e smaltiti autonomamente tramite ditte esterne specializzate, lo stesso deve assolvere per intero la quota fissa; è quanto affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 13455/2024.

Il contenzioso tributario

Una Srl impugnava l’avviso di pagamento emesso...