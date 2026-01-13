Tari, senza l’allineamento alla toponomastica rileva la superficie calpestabile

La superficie tassabile ai fini Tari è pari a quella calpestabile, poiché il parametro dell’80% della superficie catastale non può ritenersi operativo, non essendo ancora attuato l’allineamento della banca dati catastale con la toponomastica comunale. Il Comune tuttavia può (o deve?) applicare tale parametro in sede di accertamento. Sono queste le conclusioni, non del tutto convincenti, della Cgt di Teramo nella sentenza 416/2/2025 (giudice monocratico Papa).

La vicenda prendeva le mosse da un accertamento...