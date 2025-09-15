Tarquinia, progetto da 2,5 milioni per il restauro del Borgo delle Saline
Il Comune di Pragelato assegna il progetto di realizzazione di un centro federale di sci nordico e la realizzazione di un poligono da biathlon
L’Agenzia del Demanio mette in sicurezza il Borgo delle Saline a Tarquinia. Al via la gara per l’affidamento congiunto dei servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva da redigere e restituire in modalità Bim (comprensivi di rilievi e indagini preliminari, nonché delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dei servizi tecnici opzionali di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e aggiornamento...