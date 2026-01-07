Tassatività dei requisiti speciali, si consolida la divergenza tra giudici amministrativi e Anac
L’Autorità predilige un’interpretazione rigorosa dei paletti del codice, i Tar valorizzano i poteri discrezionali delle Pa: serve un intervento chiarificatore
Il Tar Lazio, Sezione I, con la sentenza 19 dicembre 2025 n. 23261, consolida la lettura dell’articolo 100, comma 12 del codice dei contratti in termini di esclusione della tassatività dei requisiti speciali di partecipazione alle procedure di affidamento. In particolare, il Collegio ritiene legittima la previsione, nella disciplina di gara, di requisiti di capacità tecnico-professionale strutturati come requisiti di punta, anche quando essi non risultino tipizzati dall’articolo 100 del Dlgs n. 36...