Tasse non riscosse per 21mila euro a testa. Lazio ai massimi

La nuova rottamazione delle cartelle fiscali è decisa a restare al centro della scena del dibattito politico. O, meglio, è Matteo Salvini a essere risoluto a mantenere al primo punto dell’agenda quella che lui stesso venerdì scorso ha definito la «priorità assoluta della Lega per questo 2025 in termini economici».

Per domani, al suo ritorno dal viaggio in Israele, il vicepremier ha convocato il consiglio federale della Lega, a cui parteciperà anche il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Per...