Taxi e Ncc, registro al ralenti - Iscritte solo 30mila licenze

Il provvedimento è datato 2 luglio ma per i taxi e gli Ncc il termine di iscrizione era stato fissato al 30 settembre 2024 «non precludendo in nessun caso la presentazione (della domanda, ndr) oltre tale termine», come recita una circolare del Mit del 6 settembre scorso. Ma a rispondere all’appello del Rent, il nuovo Registro elettronico Ncc e Taxi, perno della riforma Salvini in chiave anti-abusivismo, sono state al 9 gennaio solo 30mila auto. Per la precisione secondo i dati che il Sole24Ore è ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi