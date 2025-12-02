Telefisco 2026: al via le iscrizioni. Dalle imprese all’Iva focus sulle novità

Telefisco 2026 mette a fuoco tutte le novità fiscali dell’anno. Con risposte e chiarimenti per contribuenti, professionisti e aziende. Questo mentre è già possibile iscriversi al convegno gratuito sulle novità fiscali, in programma giovedì 5 febbraio 2026. La trentacinquesima edizione dell’evento del Sole 24 Ore-L’Esperto risponde potrà essere seguito attraverso due formule: la versione gratuita di Telefisco Base, la versione a pagamento di Telefisco Advanced, ricca di molte opportunità aggiuntive...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi