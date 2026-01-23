Amministratori

Tempi di pagamento tagliati di 10 giorni dopo i controlli Mef

L’informativa di Giorgetti dopo le ispezioni sugli enti ancora in ritardo nelle fatture

di Gianni Trovati

Avvertire sul collo il fiato del ministero dell’Economia accelera i tempi di pagamento anche nelle amministrazioni più lente, dove arriva a ridurre di 10-15 giorni medi a seconda dei casi le attese imposte ai fornitori, e aumenta la quota di debiti commerciali liquidati nei tempi massimi di legge.

Lo mostrano bene i dati della Piattaforma crediti commerciali, il sistema telematico del ministero dell’Economia che monitora la vita di tutte le fatture presentate alla Pa, messi in fila nella relazione...

Gli ultimi contenuti di Amministratori