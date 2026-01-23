Tempi di pagamento tagliati di 10 giorni dopo i controlli Mef
L’informativa di Giorgetti dopo le ispezioni sugli enti ancora in ritardo nelle fatture
Avvertire sul collo il fiato del ministero dell’Economia accelera i tempi di pagamento anche nelle amministrazioni più lente, dove arriva a ridurre di 10-15 giorni medi a seconda dei casi le attese imposte ai fornitori, e aumenta la quota di debiti commerciali liquidati nei tempi massimi di legge.
Lo mostrano bene i dati della Piattaforma crediti commerciali, il sistema telematico del ministero dell’Economia che monitora la vita di tutte le fatture presentate alla Pa, messi in fila nella relazione...