Tempi stretti per gli stipendi pubblici con la nuova verifica di fedeltà fiscale

Dal 1° gennaio è in vigore l’obbligo della verifica fiscale prima del pagamento di stipendi, salari e indennità pari ad almeno 2.500 euro. Il pagamento va fermato se emergano inadempienze verso l’Erario per importi pari o superiori a 5mila euro.

A differenza delle transazioni commerciali, dove la soglia di attivazione della verifica resta a 5mila euro e il parametro di riferimento è costituito dall’imponibile o dal totale fattura, nel contesto giuslavoristico è l’importo percepito — al netto delle...