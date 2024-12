Tenda ombra-sole in edilizia libera se gli elementi di chiusura dello spazio non sono permanenti

Un ristoratore di strada di Milano ha sostituito gli ombrelloni con una tenda “ombra-sole”, cioè consistente in una struttura telata retrattile, dotandola anche di pedana, pannelli e paraventi, oltre a dispositivi per il riscaldamento. La vicina Università ha presentato ricorso al Tar impugnando la concessione per l’occupazione di suolo pubblico rilasciata dal comune al ristoratore, contestando che “si tratterebbe di una struttura di rilevante impatto autorizzata in assenza dei prescritti titoli ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi