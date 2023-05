Teramo, bando da 7,7 milioni per valorizzare l'area archeologica del teatro romano di Alessandro Lerbini

Il cantiere avrà una durata di 1.185 giorni. Le offerte dovranno pervenire entro il 15 giugno









Al via a Teramo la gara per la riqualificazione del teatro romano. L'amministrazione comunale ha pubblicato il bando, dal valore di 7.735.216 euro, per la valorizzazione dell'area archeologica e il recupero funzionale del teatro - II lotto di completamento.



La giunta municipale ha approvato lo scorso anno il progetto definitivo dei lavori di valorizzazione dell'intera area archeologica, finalizzandoli al recupero funzionale della stessa. Il progetto è il risultato degli adeguamenti e delle prescrizioni...