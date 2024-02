Termini di pagamento, riscossione e concessionari: le massime della Corte dei conti

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Riscossione sosta a pagamento

Ai sensi dell’articolo 1, comma 790 della legge 160/2019, ogni qual volta ricorra l’affidamento a terzi dell’attività di riscossione delle entrate locali (sia tributarie sia non tributarie) di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del Dlgs 446/1997, i versamenti da parte dei contribuenti/utenti devono affluire direttamente sui conti dedicati, accesi presso la tesoreria e intestati all’ente locale, salvo nel caso in cui il gestore dell’attività di riscossione sia una società in house providing. Tale disposizione – del resto – stabilisce che gli enti locali, al solo fine di consentire ai soggetti affidatari la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, sono tenuti a garantire l’accesso ai conti correnti ad essi intestati e dagli stessi dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l’accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili.

Sezione regionale di controllo della Lombardia – Parere n. 31/2024

Termini di pagamento e organi di revisione economico-finanziaria

In riferimento al rispetto della normativa in tema di tempi di pagamento, diventa centrale il ruolo che sono chiamati ad assolvere gli organi di revisione degli enti locali a presidio dell’effettivo rispetto delle regole relative al pagamento dei debiti commerciali, nel quadro, più ampio, delle misure funzionali a garantire la corretta gestione della cassa e l’attendibilità delle connesse previsioni. Compete, anzitutto, a essi verificare l’avvenuta adozione, da parte dell’ente locale, di misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute sia sotto il profilo della corretta gestione dei capitoli di spesa che dell’allineamento dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa, fornendo appositi chiarimenti in caso di riscontro negativo. Parimenti, l’organo di revisione economico-finanziaria è chiamato a vigilare sul rispetto dell’obbligo previsto dall’articolo 183, comma 8 del Tuel. Infine, l’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile deve verificare che, in caso di superamento dei predetti termini, siano state rappresentate dall’ente le misure organizzative adottate o previste per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge, dandone atto nella propria relazione.

Sezione regionale di controllo dell’Abruzzo – Deliberazione n. 32/2024

Termini di riversamento concessionari

In via di principio, in assenza di un termine convenzionale di riversamento non risulta possibile ammettere un termine ad libitum del concessionario con la conseguenza che la giurisprudenza ha fatto riferimento, per analogia, alla cadenza quindicinale prevista dall’articolo 181, comma 3, del Tuel, la quale, seppur dettata per gli incaricati interni, è ritenuta applicabile anche a quelli esterni. Ad avviso del Collegio, in alternativa e ancor più pertinentemente, si deve considerare il termine di dieci giorni previsto dall’articolo 22 del Dlgs 112/1999, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del Dlgs 193/2001, nonché dal decreto di attuazione del ministero delle Finanze del 2 novembre 2005, il quale termine, in mancanza di disposizioni convenzionali, deve applicarsi quantomeno ai sensi dell’articolo 1374 del codice civile.

Sezione giurisdizionale regionale del Piemonte – Sentenza n. 14/2024