Termovalorizzatore di Roma pronto in 32 mesi: il modello sarà Osaka
L’impianto sarà realizzato da Acea Ambiente (capogruppo), Suez Italy, Vianini Lavori, Rmb e Kanadevia Inova
Si aggira soddisfatto per le sale espositive, annuisce alle spiegazioni della guida e a ogni tappa del tour aggiunge commenti per illustrare numeri e funzionamento di quello che sarà il suo progetto, il più importante del mandato da sindaco.
Nella baia di Osaka, sull’isola artificiale di Maishima, c’è uno dei sei termovalorizzatori della città giapponese che ospita l’edizione 2025 di Expo. Il primo cittadino di Roma è in visita istituzionale e, dopo il passaggio al padiglione italiano dove ha illustrato...