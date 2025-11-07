Terzo mandato, vince Meloni: no anche a Fugatti

Il principio del divieto del terzo mandato consecutivo vale anche per il presidente della Provincia autonoma di Trento e per tutti i presidenti delle Regioni autonome eletti a suffragio universale e diretto. Stop. Tradotto in nomi e cognomi, si tratta di Maurizio Fugatti (provincia autonoma di Trento) e del presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Entrambi leghisti.

Dopo aver stoppato la ricandidatura di Vincenzo De Luca in Campania e a ricasco di Luca Zaia in Veneto, la Corte costituzionale...