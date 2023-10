Top 10 bandi. A Roma Rfi assegna i lavori del nodo del Pigneto per 116,7 milioni di Alessandro Lerbini

Il Gruppo Hera assegna accordi quadro alle reti per i servizi acqua, fognatura, gas dal valore di 486mila euro

Nuovi lavori ferroviari a Roma. Rfi ha pubblicato la gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione del 1° lotto funzionale della prima fase del nodo di interscambio del Pigneto, costituito dalla nuova fermata sulla FL1/FL3 con copertura trasversale del vallo in corrispondenza della fermata, e dal sottopasso di collegamento con la metro C. Le domande di partecipazione al bando da 116.731.144 euro dovranno pervenire entro il 6 novembre.

Il progetto del nodo del Pigneto prevede la realizzazione di due nuove fermate d’interscambio (Pigneto e Mandrione) fra le linee regionali Orte - Roma - Fiumicino Aeroporto (FL1), Roma - Viterbo (FL3), Roma-Castelli (FL4), Roma-Cassino (FL6) e la linea C della metropolitana di Roma. Il nuovo nodo di interscambio sarà a servizio dei passeggeri che giornalmente si muovono da e per la Capitale.

In Emilia Romagna il Gruppo Hera assegna accordi quadro per l’esecuzione di lavori di pronto intervento, manutenzione straordinaria, nuove realizzazioni e allacci reti per i servizi acqua, fognatura, gas da eseguirsi nel territorio di competenza di Hera Spa e Inrete Spa, società del Gruppo Hera, per il periodo di 4 anni eventualmente rinnovabile di ulteriori due. L’appalto, dal valore complessivo di 486,4 milioni, è suddiviso in 6 lotti. Per ciascun lotto verranno stipulati due accordi quadro, uno per la committente Hera per i servizi acqua e fognatura e uno per Inrete distribuzione energia per il servizio gas. Domande di partecipazione entro il 9 novembre.

La Top 10 dei bandi di lavori della settimana

1 – RFI SPA

Oggetto: DAC.0214.2023 in 6 lotti - AQ per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria fabbricati ferroviari e relative pertinenze a servizio dell’esercizio ferroviario e, ove necessario, della relativa progettazione esecutiva - Lotto 5

Importo: 157.409.596

Termine: 24/11/2023

2 - HERA SPA

Oggetto: Procedura negoziata per la conclusione di Accordi Quadro con un solo operatore economico per ciascun lotto, per l’esecuzione di Lavori di pronto intervento, manutenzione straordinaria, nuove realizzazioni e allacci reti per i servizi acqua, fognatura, gas da eseguirsi nel territorio di competenza di HERA S.p.A. e INRETE S.p.A. Lotto n.: 1 Lavori di pronto intervento, manutenzione straordinaria, nuove realizzazioni e allacci reti per i servizi acqua, fognatura, gas. – Area Bologna

Importo: 148.800.000

Termine: 09/11/2023

3 – RFI SPA

Oggetto: DAC.0217.2023 avente ad oggetto interventi di riqualificazione stazioni connessi con AV/AC – Nodo di interscambio di Pigneto Fase 1 – Lotto Funzionale 1: realizzazione della fermata sulla FL1/FL3 con copertura trasversale del vallo in corrispondenza della fermata e sottopasso di collegamento con la metro C

Importo: 116.731.144

Termine: 06/11/2023

4 - RFI SPA

Oggetto: DAC.0214.2023 in 6 lotti - AQ per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria fabbricati ferroviari e relative pertinenze a servizio dell’esercizio ferroviario e, ove necessario, della relativa progettazione esecutiva - Lotto 6

Importo: 112.259.592

Termine: 24/11/2023

5 - VENETO STRADE SPA

Oggetto: APP. 41/2023 - Progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori della Nuova S.R.10 Padana Inferiore - 1° lotto funzionale tra Borgo Veneto e Carceri, in provincia di Padova - 1° e 2° Stralcio

Importo: 107.777.098

Termine: 17/11/2023

6 - ANAS SPA

Oggetto: VE 53/23 – S.S. n. 52 Carnica - Lavori di consolidamento della volta, impermeabilizzazione e regimentazione delle acque della galleria Comelico, con adeguamento degli impianti e dei presidi di sicurezza dal km 81+000 al km 85+000 della S.S. 52 Carnica

Importo: 96.106.115

Termine: 15/11/2023

7 - RFI SPA

Oggetto: DAC.0214.2023 in 6 lotti - AQ per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria fabbricati ferroviari e relative pertinenze a servizio dell’esercizio ferroviario e, ove necessario, della relativa progettazione esecutiva - Lotto 4

Importo: 95.356.815

Termine: 24/11/2023

8 - COMUNE DI BARI

Oggetto: L23022 - Affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva e dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione di un sistema BRT (bus rapid transit) per la città di Bari – PNRR

Importo: 86.685.178

Termine: 09/11/2023

9 - RFI SPA

Oggetto: DAC.0214.2023 in6 lotti - AQ per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria fabbricati ferroviari e relative pertinenze a servizio dell’esercizio ferroviario e, ove necessario, della relativa progettazione esecutiva - Lotto 1

Importo: 85.324.529

Termine: 24/11/2023

10 - HERA SPA

Oggetto: Procedura negoziata per la conclusione di Accordi Quadro con un solo operatore economico per ciascun lotto, per l’esecuzione di Lavori di pronto intervento, manutenzione straordinaria, nuove realizzazioni e allacci reti per i servizi acqua, fognatura, gas da eseguirsi nel territorio di competenza di HERA S.p.A. e INRETE S.p.A. Lotto n.: 2 Lavori di pronto intervento, manutenzione straordinaria, nuove realizzazioni e allacci reti per i servizi acqua, fognatura, gas. – Area Modena

Importo: 85.200.000

Termine: 09/11/2023