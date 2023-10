Top 10 bandi. A Torino opere da 24,5 milioni per riqualificare l’ex carcere Le Nuove di Alessandro Lerbini

Aipo assegna in provincia di Lodi la ciclovia turistica nazionale Vento per 14,1 milioni

Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti manda in gara i lavori di riorganizzazione funzionale e riqualificazione energetica e strutturale dell’ex complesso carcerario Le Nuove a Torino. Le opere, finanziate con il Pnrr, hanno un valore di 24.555.140 euro.

L’obiettivo dell’intervento è la centralizzazione dei servizi della giustizia attraverso la ristrutturazione del braccio I da destinare a uffici della Procura e del Tribunale, il recupero del braccio II che ospiterà Tribunale e Procura e la ristrutturazione del braccio III riservato al Tribunale di sorveglianza. Il cantiere avrà una durata di 730 giorni. Offerte entro il 10 novembre.

Aipo, Agenzia interregionale per il fiume Po, assegna la realizzazione del lotto funzionale della ciclovia turistica nazionale Vento, tratto da Pavia a San Rocco al Porto (Lodi), tratta L3, con fondi Pnrr. La gara da 14,1 milioni scade il 9 novembre.

La Top 10 dei bandi di lavori della settimana

1 – RFI SPA

Oggetto: DAC.0220.2023 - Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi alla linea ferroviaria Lamezia Terme - Catanzaro Lido - PNRR

Importo: 201.226.573

Termine: 23/11/2023

2 - ANAS SPA

Oggetto: BO 55/23 - S.S. 16 - Lavori di ammodernamento nel tratto compreso tra l’innesto con la S.S. 495 e Ponte Bastia, dal km 101+330 al km 120+238 1° Stralcio: dallo svincolo di Argenta al km 120+238

Importo: 197.682.342

Termine: 01/12/2023

3 – RFI SPA

Oggetto: DAC.0215.2023 avente per oggetto l’Accordo Quadro per la progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori per la manutenzione straordinaria delle opere civili della sede ferroviaria (Stazioni) e relative pertinenze ricadenti nelle località di giurisdizione di RFI SpA, comprensivo di attività finanziate con fondi PNRR- Lotto 1, 2 e 3

Importo: 177.437.436

Termine: 27/11/2023

4 - ANAS SPA

Oggetto: CZ 54/23 - SS n. 182 Trasversale delle Serre – Tronco 5 – Lotto 3 bis Bretella per Petrizzi – Riappalto a seguito di rescissione contrattuale

Importo: 28.059.948

Termine: 01/12/2023

5 - MIT - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PIEMONTE, VALLE D’AOSTA E LIGURIA

Oggetto: avori di riorganizzazione funzionale e riqualificazione energetica e strutturale dell’ex complesso carcerario Le Nuove in Torino - PNRR

Importo: 24.555.140

Termine: 10/11/2023

6 - ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA

Oggetto: P1178 - Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 162 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di “Adeguamento funzionale delle infrastrutture idriche/fognanti a servizio degli insediamenti turistici Sciale delle Rondinelle, Sciale degli Zingari, Scalo dei Saraceni ed Ippocampo - Insediamenti turistico costieri del Comune di Manfredonia”

Importo: 24.459.025

Termine: 15/11/2023

7 - CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE SASSARI

Oggetto: Affidamento della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un impianto di digestione anaerobica da trattamento di rifiuti organici con produzione di biometano da realizzarsi in zona industriale di Porto Torres (provincia di Sassari) - PNRR

Importo: 18.459.650

Termine: 20/11/2023

8 - COMUNE DI CAMPOBASSO

Oggetto: Affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, per l’intervento di miglioramento dell’accessibilità e della qualità della sosta e realizzazione di un nuovo parcheggio di relazione in Piazza della Repubblica con demolizione e ricostruzione della scuola F. D’Ovidio - PNRR M5C2I2.1

Importo: 17.428.420

Termine: 14/11/2023

9 - AIPO - AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

Oggetto: PV-E-9-MD codice opera N.1388 – Realizzazione del lotto funzionale della ciclovia turistica nazionale Vento, tratto da Pavia a San Rocco al Porto (LO) (tratta L3) – PNRR

Importo: 14.174.631

Termine: 09/11/2023

10 - MIT - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE SICILIA E CALABRIA

Oggetto: Progettazione esecutiva, della relazione geologica integrativa e dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’edificio “Ex EAS”, sito a Palermo, in via Impallomeni, in uso al Ministero della Giustizia - PNRR

Importo: 13.891.860

Termine: 20/11/2023