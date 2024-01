Top 10. Gazzetta europea senza gare: il bando più «ricco» a Napoli da 4,2 milioni

L’entrata in vigore delle gare digitali dal 1° gennaio ha paralizzato le attività delle stazioni appaltanti. Uffici ingolfati e Gazzetta europea svuotata del consueto elenco di nuove opere da assegnare. La Top 10 dei bandi dal 4 al 10 gennaio vede in cima alla lista un bando del Comune di Casalnuovo di Napoli per la realizzazione di edifici di edilizia residenziale pubblica di appena 4,2 milioni. In fondo alla Top 10 si trova il bando del Comune di Parente (Caserta) per la riqualificazione di un’...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi