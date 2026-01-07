Torino, Hitachi Rail vince il metrò Rebaudengo-Politecnico per 481,5 milioni
Partono i cantieri per la linea 2. Ribasso del 5% per la progettazione e del 3,7% per i servizi di manutenzione, lavori e forniture
Partono i cantieri per la linea 2 della metropolitana di Torino. Il Commissario straordinario per la realizzazione dell’infrastruttura ha assegnato la progettazione e la realizzazione delle opere di sistema e fornitura di materiale rotabile per la tratta Rebaudengo – Politecnico a Hitachi Rail Sts.
L’importo di aggiudicazione è di 481.587.865 euro, di cui 114.325.541 euro per costi della manodopera e 12.467.856 euro per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
In sede di valutazione delle offerte...