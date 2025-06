Torino-Lione, bando Telt da 5,5 milioni per difendere i cantieri dell’alta velocità

Un bando per difendere i cantieri dell’alta velocità Torino-Lione. Telt ha pubblicato la gara dal valore di 5.537.000 euro per le attività preliminari, di protezione e di mantenimento dei cantieri e il supporto logistico delle forze dell’ordine per la realizzazione del cantiere operativo 2.



Nell’ambito del progetto del nuovo collegamento ferroviario Lione-Torino, la società Telt, in qualità di stazione appaltante, è il promotore pubblico responsabile dei lavori di costruzione e della gestione ...