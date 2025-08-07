Torino-Lione, il Governo darà ristori alle imprese danneggiate dai No Tav
Le opere nel 2026 impatteranno fino a 1,5 miliardi di euro, coinvolgendo circa 3.000 lavoratori tra Italia e Francia, di cui almeno 1.000 diretti
Nel giorno della riunione organizzata dalla prefettura di Torino sul tema della sicurezza dei cantiere Tav, delle imprese e dei lavoratori impiegati in Valsusa, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, hanno annunciato «un contributo per gli indennizzi destinati alle imprese gravemente danneggiate da atti criminali».
Alla riunione a Torino hanno partecipato Telt, soggetto attuatore dell’opera, istituzioni e associazioni...