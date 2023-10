Torino, Polo delle Arti alla Cavallerizza Reale di F.Gre.

Il progetto è curato da Picco Architetti, Baietto Battiato Bianco e De Ferrari Architetti









Si tratta di un tassello importante nel più ampio intervento di riqualificazione e recupero funzionale della Cavallerizza Reale, nel cuore del centro storico di Torino. Vale 25,5 milioni di euro il progetto del Polo di alta formazione dedicato alle arti digitali, performative e multimediali e coinvolge Compagnia di San Paolo, Università di Torino, Accademia Albertina di Belle Arti, Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino e Fondazione Collegio Universitario Einaudi. Accanto alla Regione Piemonte che ha stanziato 750mila euro per avviare la progettazione. Si tratta di una sfida ambiziosa, che si candida ad un finanziamento del ministero dell’Università. L’area interessata, parte del sito Patrimonio dell’Unesco, misura 7mila mq, il progetto – curato da Picco Architetti, Baietto Battiato Bianco e De Ferrari Architetti – prevede la realizzazione di aule studio, spazi di rappresentazione, laboratori didattici, una sala teatrale “sospesa”, una Scuola di Scenografia, aule di composizione e un Collegio da 80 posti, per studenti universitari meritevoli. Il Polo delle Arti è un pezzo di un puzzle più ampio rappresentato dal recupero della Cavallerizza – 40mila metri quadri – che nel complesso vale 160 milioni e rappresenta il più importante intervento di riqualificazione della Città di Torino. Compagnia di San Paolo sta realizzando la sua sede nell’area mentre Cdp investe per costruire un hotel di charme.