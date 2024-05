Torna il premio Urbanistica, al via l’edizione 2024

Parte il concorso lanciato da “Urbanistica”, rivista statutaria dell’Inu edita dal 1930, che premia i progetti che hanno riscosso il maggiore apprezzamento nell’ambito della manifestazione Urbanpromo. Anche quest’anno le votazioni saranno online e la premiazione si terrà in occasione della 20esima edizione di Urbanpromo (7-10 novembre 2024).

Le tre seguenti categorie previste dal Premio rispecchiano i temi principali dell’urbanistica contemporanea:

1) Rigenerazione ambientale, economica e sociale. Riduzione del consumo di suolo e compensazione ecologica, valorizzazione di patrimoni immobiliari dismessi o sottoutilizzati, promozione di beni culturali e beni ambientali, rinnovamento delle periferie urbane, sono solo alcuni degli obiettivi che oggi affidiamo alla più ampia definizione di rigenerazione. La categoria premia i progetti urbani ed i piani urbanistici che promuovono lo sviluppo urbano sostenibile declinato in chiave ambientale, economico o sociale.

2) Innovazioni tecnologiche per la gestione urbana. Si assiste in questi anni all’avanzare di soluzioni tecnologiche a supporto di una città sempre più digitale. La categoria vuole far emergere le proposte più innovative per la mobilità efficiente e sostenibile, il riciclo dei rifiuti, le energie rinnovabili, la sicurezza urbana e la gestione delle emergenze.

3) Nuove modalità dell’abitare e del produrre. La casa e il lavoro, le esigenze primarie dell’uomo, si riempiono oggi di nuovi significati. La sezione del concorso selezionai progetti che traducono in chiave architettonica ed urbana le istanze provenienti da una società che reclama nuovi servizi abitativi per la coesione sociale e l’integrazione di comunità, spazi per le produzioni evolute e le professioni digitali.