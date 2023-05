Toscana, bocciata la legge sul trasferimento di volumi in favore delle attività agrituristiche di Pietro Verna

La Corte Costituzionale accoglie il ricorso del governo paventava la proliferazione di costruzioni in zone agricole









Viola la potestà legislativa concorrente dello Stato in materia di governo del territorio (art. 117, comma 3, Cost) la normativa della Regione Toscana che consente di realizzare interventi edilizi in zone agricole per finalità agrituristiche mediante utilizzo di volumetrie trasferite da altri lotti. Lo ha stabilito la Consulta con la sentenza n. 68 del 2023 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 15 del 2022 secondo cui «possono essere utilizzati...