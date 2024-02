Tpl, alle Regioni arrivano gli ultimi 500 milioni 2023

Il Mit ha pubblicato sul suo sito il decreto dirigenziale che autorizza l’erogazione della rata di saldo 2023 di quasi 500 milioni a titolo di contributo statale per sostenere il servizio di trasporto pubblico locale. Le risorse - pari esattamente a 498.470.395,54 euro a valere sul totale di 5,054 milioni di euro per l’annualità 2023 - sono state ripartire alle Regioni a statuto ordinario in base a criteri già noti. «All’erogazione - precisa il decreto Mit - si provvede mediante ordini di pagamento...

