Tpl, il riparto di risorse del fondo nazionale non può ignorare il parametro degli incassi tariffari di Michele Nico

Ciò può avvantaggiare indebitamente le gestioni meno efficienti a scapito degli operatori più virtuosi









È illegittima la delibera regionale che, al fine di ripartire le risorse destinate al trasporto pubblico locale nei singoli bacini provinciali, utilizzi un metodo di calcolo che si limiti a prevedere l'importo dei costi standard sottraendovi i ricavi tariffari e le compensazioni per agevolazioni tariffarie (con l'aggiunta dell'Iva, se dovuta), senza considerare gli incassi tariffari. Infatti ciò non risulta conforme alle disposizioni di legge in materia ed è suscettibile di avvantaggiare indebitamente...