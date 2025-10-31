Tpl, Rsa sindacali per le sigle più rappresentative
Tutela privilegiata anche senza partecipazione a trattative o firma di accordi
La Corte costituzionale, con la sentenza 156/2025 depositata ieri, scrive un nuovo capitolo nella tormentata vicenda dell’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori, la norma che fissa i criteri in base ai quali è consentita la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali (Rsa), chiave di accesso alla cosiddetta tutela privilegiata o rafforzata dell’attività sindacale all’interno delle unità produttive. Solo in presenza di Rsa regolarmente costituite, infatti, è garantito il set di diritti previsti...